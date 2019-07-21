Beşiktaş kuvvet çalıştı

Kartal yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Antrenmana izinli Medel ile sakatlığı olan Orkan Çınar katılmadı.

Kartal yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Antrenmana izinli Medel ile sakatlığı olan Orkan Çınar katılmadı.



OKYAR İÇİN ANMA TÖRENİ

Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı. Okyar için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; kulüp yetkilileri, divan kurulu üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.