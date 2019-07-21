Beşiktaş kuvvet çalıştı
Kartal yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Antrenmana izinli Medel ile sakatlığı olan Orkan Çınar katılmadı.
Kartal yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı. Antrenmana izinli Medel ile sakatlığı olan Orkan Çınar katılmadı.
OKYAR İÇİN ANMA TÖRENİ
Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 10. yılında kabri başında anıldı. Okyar için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine; kulüp yetkilileri, divan kurulu üyeleri ile Okyar'ın ailesi ve sevenleri katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"