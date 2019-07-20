20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışmaları yapılan idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Giriş Tarihi: 20.07.2019
Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışmaları yapılan idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenman ve 18.30'da Kocaelispor ile oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak.
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