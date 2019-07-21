21 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.07.2019

  hazırlıkları kapsamında saat 18.30'da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda  Avcı'nın ilk 11'i belli oldu.

hazırlıkları kapsamında saat 18.30'da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Avcı'nın ilk 11'i belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i...

Karius Gökhan Vida Roco Caner Oğuzhan Dorukhan Ljajic Quaresma Lens Güven

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Roma'dan Beşiktaş'a sürpriz teklif! Roma'dan Beşiktaş'a sürpriz teklif!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör