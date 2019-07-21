21 Temmuz 2019, Pazar
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‘Bir kolaylık yapacak!’
Giriş Tarihi: 21.07.2019
Alman sport.de sitesi, Borussia Dortmund'un, takımın harcamalarını düşürmek için Shinji Kagawa ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin İspanya'da olduğu kaydedildi.
Alman sport.de sitesi, Borussia Dortmund'un, takımın harcamalarını düşürmek için Shinji Kagawa ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin İspanya'da olduğu kaydedildi. Schürrle ile de Rus kulüpleri yakından ilgileniyor.
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