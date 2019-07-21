21 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

‘Bir kolaylık yapacak!’

‘Bir kolaylık yapacak!’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Alman sport.de sitesi, Borussia Dortmund'un, takımın harcamalarını düşürmek için ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da 'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin 'da olduğu kaydedildi.

Alman sport.de sitesi, Borussia Dortmund'un, takımın harcamalarını düşürmek için ve Schürrle'de indirim yapabileceğini yazdı. İki oyuncunun da 'ın gündeminde olduğu belirtilen habede Kagawa'nın hedefinin 'da olduğu kaydedildi. Schürrle ile de Rus kulüpleri yakından ilgileniyor.

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