21 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kocaelispor

Bugün rakip Kocaelispor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Siyah-beyazlı takım İstanbul kampının 2. hazırlık maçını bugün oynayacak. Riva'da 18.30'da başlayacak maçta rakip Kocaelispor olacak. kampında isa 27 Temmuz'da Eibar, 2 Ağustos'ta Udinese, 4 Ağustos'ta Brescia ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım İstanbul kampının 2. hazırlık maçını bugün oynayacak. Riva'da 18.30'da başlayacak maçta rakip Kocaelispor olacak. kampında isa 27 Temmuz'da Eibar, 2 Ağustos'ta Udinese, 4 Ağustos'ta Brescia ile karşılaşacak. İstanbul'a dönüşte 10 Ağustos'ta Panathinaikos olacak.

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