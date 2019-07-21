21 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kocaelispor
Giriş Tarihi: 21.07.2019
Siyah-beyazlı takım İstanbul kampının 2. hazırlık maçını bugün oynayacak. Riva'da 18.30'da başlayacak maçta rakip Kocaelispor olacak. Beşiktaş yurt dışı kampında isa 27 Temmuz'da Eibar, 2 Ağustos'ta Udinese, 4 Ağustos'ta Brescia ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takım İstanbul kampının 2. hazırlık maçını bugün oynayacak. Riva'da 18.30'da başlayacak maçta rakip Kocaelispor olacak. Beşiktaş yurt dışı kampında isa 27 Temmuz'da Eibar, 2 Ağustos'ta Udinese, 4 Ağustos'ta Brescia ile karşılaşacak. İstanbul'a dönüşte 10 Ağustos'ta Panathinaikos olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"