21 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan: Bana ikisi de uyar!

Bana ikisi de uyar!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Bir sezondaki performansıyla önce milli takıma yükselip ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Dorukhan, uzun süredir İtalyan takımlarının takibindeydi. Başkan , Dorukhan’a gelen teklifler için fikrini sordu Genç oyuncu, “Kalmak da gitmek de bana uyar. Karar sizin” dedi.

Oyuncu ile başta Udinese olmak üzere Genoa ve Roma da ilgileniyordu. Hatta Udinese ile pazarlıklarda farkın 1 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtilmişti. Başkan 'ın gelen teklifler üzerine 23 yaşındaki orta saha ile görüşüp fikrini sorduğu bildirildi. Dorukhan'ın ise "Avrupa isteğim var ama en azından bir sene daha Beşiktaş'ta kalıp daha hazır halde gitmek istiyorum. Fakat uygun bir teklif varsa karar sizin. Kalmak da gitmek de bana uyar" dediği öğrenildi. Beşiktaş Dorukhan için 10 milyon euro isterken, Udinese 9 önermişti. Başkan Orman, geçtiğimiz günlerde "Dorukhan'la devam edeceğiz" demişti.

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