21 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Medel için 4 milyon euroyu reddetti

Medel için 4 reddedildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Marsilya'nın Medel için 4 milyon euro'luk bir teklifle 'ın kapısını çaldığı ileri sürülmüştü. Haber Fransız L'Equipe'te yer almıştı. Son gelişmelere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu belirtildi.

Marsilya'nın Medel için 4 milyon euro'luk bir teklifle 'ın kapısını çaldığı ileri sürülmüştü. Haber Fransız L'Equipe'te yer almıştı. Son gelişmelere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu belirtildi. Beklemeye geçen Marsilya'nın Şilili için yeni bir öneri ile tekrar masaya oturacağı ifade edildi.

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