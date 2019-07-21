Emre Mor için yeni iddia: Beşiktaş’la görüştü

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Emre Mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Emre Mor'un Beşiktaş'la da görüştüğü ve bu yüzden Galatasaray'a transferinin çıkmaza girdiği belirtildi.

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hayatı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Emre Mor'un Galatasaray'a transferi de yılan hikayesine döndü. Oyuncunun temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital CEO'su Erik Alonso, "Emre, Galatasaray'a yalan söyledi. Galatasaray'la ilgili iş çıkmaza girdi. Kendisini Beşiktaş'a da önerdi. Orada oynamak istediğini söyledi ama reddedildi" dedi. Alonso, "Emre bu gidişle muhtemelen Celta Vigo'da kalacak" diye konuştu.