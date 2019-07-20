20 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Quaresma bitiremedi

Quaresma bitiremedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Beşiktaş'ta hazırlıkları yapılan tek idmanla sürdü. Yeni transfer Tyler Boyd takımla çalışırken, Quaresma zorlanma nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Siyah-beyazlı takım hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı ekip, kondisyon çalışması yaptı. Antrenman, Orkan Çınar, , , Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Güven Yalçın ve Umut Nayir'in doping testine girmesi sebebiyle yaklaşık yarım saat rötarlı başladı. Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ve Atiba kendi programları doğrultusunda takımdan ayrı koşarken, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Tyler Boyd takımla çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, bir süre istasyon çalışmaları yaptıktan sonra iki gruba ayrılarak sprint çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın bitmesine kısa bir süre kala sağ bacağında zorlanma hisseden Q7, çalışmayı tamamlayamadı. Hazırlıklar bugün çift idmanla devam edecek.

O HARİKA DUYGUYU BEKLİYORUM?
Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd, siyah- beyazlı taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. ABD'li oyuncu, kendini "Gol tmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum" diye anlattı ve şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarlarının önünde, onların desteğini arkamıza alarak oynamak harika bir duygu olmalı."

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