Beşiktaş'ın rotası Timothee
Beşiktaş transferde atağa kalktı. Sol stoper için Kolodziejczak tekrar gündeme alındı. Tigres’ten gelecek haftaya randevu isteyen yönetim, kiralama teklifinde bulunacak.
Vitor Hugo'da oyuncu ve Fiorentina'nın yan çizmesiyle sabrı taşan yönetim, hiç vakit kaybetmeden listedeki bir başka isim Timothee Kolodziejczak'a yöneldi. Daha önce de Fransız futbolcu için girişimlerde bulunan siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Tigres'ten gelecek hafta için randevu talep ettiği bildirildi. Geçtiğimiz sezonu Saint-Etienne'de kiralık olarak geçiren 1.85 boyundaki sol ayaklı stoperin da Avrupa'da kalmak için Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı biliniyordu. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Fransız savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı gelen haberler arasında. Oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro civarı.
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