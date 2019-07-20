20 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti

Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Brezilyalı stoper için devreye giren Palmeiras, Fiorentina’ya 5 milyon euro önerdi. İtalyanlar kabul etti. Beşiktaş, Vitor’un üzerini çizdi

Yönetimin bir süre önce hem kendisi hem kulübü Fiorentina ile kiralık olarak anlaşma sağladığı Hugo transferinde pürüz çıktı. Sambacı ile ilgili ilk olumuz haber ülkesinde yayın yapan UOL haber sitesinden geldi. Palmeiras'ın stoper için Fiorentina'ya 5 milyon euro önerdiği ve İtalyanların da bunu kabul ettiği duyuruldu. 5 yıllık imza atacak olan Hugo'nun da yıllık 1.8 milyon euro kazanacağı belirtildi. Beşiktaş cephesinin de bu transferden vazgeçtiği gelen haberler arasında. Oyuncunun menajerinin sürekli fiyat yükseltmesinden sıkılan siyah-beyazlı yönetimin, Hugo defterini tamamen kapattığı ifade edildi.

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