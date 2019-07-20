Tyler Boyd: O harika duyguyu bekliyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd, siyah- beyazlı taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. ABD'li oyuncu, kendini "Gol tmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum" diye anlattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Boyd, siyah- beyazlı taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. ABD'li oyuncu, kendini "Gol tmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum" diye anlattı ve şöyle devam etti: "Beşiktaş taraftarlarının önünde, onların desteğini arkamıza alarak oynamak harika bir duygu olmalı."

'MÜKEMMEL BİR BEŞİKTAŞ'TI'

Beşiktaş'ın Kolombiyalı eski kalecisi Oscar Cordoba, 'Mutluluğu Yakalamak İçin 12 Adım' isimli bir kitap yazdı ve Türkiye'deki günlerinden bahsetti. Cordoba, şunları yazdı: "Türk futboluna tarihi bir anda geldim. Dünya Kupası'nda 3. olmuşlardı. O güzel anları yaşadım, her yerde kutlamalar vardı. 100. yılı için hazırlanmış ve Avrupa'da mükemmelleşen bir Beşiktaş'la tanıştım."

OKYAR İÇİN ANMA TÖRENİ

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Vedat Okyar, vefatının 10. yılında bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Tören saat 11.00'de başlayacak. Sitede bilgi mesajı yayınlanıp "Vodafone Park kulüp girişinden saat 10.00'da servis aracı kalkacaktır" açıklaması yapıldı.