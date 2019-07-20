20 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Umut Güneş atağı

Beşiktaş'ta Umut Güneş atağı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Yönetici Ahmet Kavalcı, yıldız isim transferi beklenmemesi gerektiğini söylemişti. Özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya'da forma giyen Türk asıllı oyuncuları araştıran yönetimin, Almanya Stuttgart 2'den Umut Güneş'i transfer etmek istediği bildirildi.

Yönetici Ahmet Kavalcı, yıldız isim transferi beklenmemesi gerektiğini söylemişti. Özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya'da forma giyen Türk asıllı oyuncuları araştıran yönetimin, Almanya Stuttgart 2'den Umut Güneş'i transfer etmek istediği bildirildi. 19 yaşındaki orta saha için birkaç gün içinde temaslara başlanacağı ifade edildi.

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