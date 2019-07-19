‘Harry Potter büyü yaptı’

Portekiz'in Ojogo gazetesi, Quaresma için ilginç ifadeler kulladı. Pendikspor'la oynanıp 2-1 kazanılan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen Q7 hakkında "Harry Potter hakkında yapılan dedikoduları bir kenara bırakıp büyü yapmaya devam etti.

Portekiz'in Ojogo gazetesi, Quaresma için ilginç ifadeler kulladı. Pendikspor'la oynanıp 2-1 kazanılan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen Q7 hakkında "Harry Potter hakkında yapılan dedikoduları bir kenara bırakıp büyü yapmaya devam etti. Yine Beşiktaş'ın önemli silahlarından biri olacak" ifadesi kullanıldı.