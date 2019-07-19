19 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

‘Harry Potter büyü yaptı’

‘Harry Potter büyü yaptı’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.07.2019

'in Ojogo gazetesi, Quaresma için ilginç ifadeler kulladı. Pendikspor'la oynanıp 2-1 kazanılan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen hakkında " hakkında yapılan dedikoduları bir kenara bırakıp büyü yapmaya devam etti.

'in Ojogo gazetesi, Quaresma için ilginç ifadeler kulladı. Pendikspor'la oynanıp 2-1 kazanılan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen hakkında " hakkında yapılan dedikoduları bir kenara bırakıp büyü yapmaya devam etti. Yine 'ın önemli silahlarından biri olacak" ifadesi kullanıldı.

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