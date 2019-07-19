Fikret orman: Hiç acelemiz yok

Kartal, eski yıldızı Fabian Ernst’le altyapı anlaşması yaptı. Transferde acele etmeyeceklerini söyleyen Orman, Burak için de “Bırakmayacağız” dedi.

Beşiktaş, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Fabian Ernst ile altyapı çalışmaları konusunda iş birliğine gitti. Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açılacak akademilerden takıma futbolcu kazandırılacağı belirtildi. Ernst, "Tecrübelerimizle Beşiktaş kültürüne, ahlakına uygun kazançlar sağlayacağımıza inanıyorum" derken sonrasında sözü alan başkan Orman, gündeme ve transfere dair açıklamalar yaptı. Transfer ağustosta bitiyor. Alınacaklar kampa yetişsin gayretinde değiliz. Şampiyonluk için iddialıyız. Bu sezon çok mutlu edeceğiz" diyen başkan, ismi transferde geçen oyuncular için de şu açıklamalarda bulundu:

BURAK

Kendisi çok iyi Beşiktaşlı ve bizim konuşmamız futbol hayatını burada bitirmek üzerine oldu. Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce'den kimse gelip bizimle konuşmadı.

ARDA

Arda Turan önemli oyuncu ama hiçbir görüşmemiz, niyetimiz olmadı. Girişimde bulunmadık. Zaten Arda'nın bölgesinde oynayan kıymetli futbulcularımız var.

ADRIANO

Sol beke bir hamle yapacağız ama zamanlamasına karar vermedik. Şartlar uygun olursa sol bek için bir girişimimiz var. Adriano'nun sözleşmesi bitti o konuda şu an bir gelişme yok.

DORUKHAN

Dorukhan Beşiktaş'a çok yakıştı. Kendisine teklif var. Bir gün Beşiktaş açısından ve Dorukhan açısından menfaat olursa konuşuruz. Takımımızda görmek istiyoruz.