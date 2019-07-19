19 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Dani Olmo iddiası
Giriş Tarihi: 19.07.2019
Dinamo Zagreb'in formasını giyen ve performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Dani Olmo ile ilgili Fransız basınından ilginç bir transfer iddiası geldi.
Dinamo Zagreb'in formasını giyen ve performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Dani Olmo ile ilgili Fransız basınından ilginç bir transfer iddiası geldi. L'Equipe'te yer alan haberde Milan, Inter, M. United, Liverpool, Bayern Münih ve B.Dortmund'un istediği İspanyol futbolcuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği duyuruldu. Zagreb'le 2021'e kadar sözleşmesi olan Olmo, ülkesiyle şampiyonluk sevinci yaşadığı Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'ndaki performansla yıldızlaşmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"