3 milyon euro verilmez!
Kartal'ın sol bek alternatiflerinden biri de Miguel Trauco... Brezilya basınının iddasına göre Beşiktaş, 27 yaşındaki sol bek için kulübü Flamengo ile görüşüyor ve Brezilya ekibi bu transfer için 3 milyon euro istiyor.
Kartal'ın sol bek alternatiflerinden biri de Miguel Trauco... Brezilya basınının iddasına göre Beşiktaş, 27 yaşındaki sol bek için kulübü Flamengo ile görüşüyor ve Brezilya ekibi bu transfer için 3 milyon euro istiyor. Ancak oyuncunun sözleşmesinin 5 ay sonra bitecek olması nedeniyle siyah-beyazlıların bu rakama yanaşmıyor.
ÜNLÜ İNGİLİZ GAZETESİNDEN İLGİNÇ BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI!
Bleacher Report, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yaptı. Dünya yıldızlarının Beşiktaş formalı görseli paylaşıldı ve "Transferlere yorumlarla karar verilseydi... #ComeToBesiktas" notu düşüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"