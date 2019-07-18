18 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Yeni kaptan Burak

Yeni kaptan Burak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.07.2019

’ta başkan Orman ve Avcı’nın ortaklaşa kararıyla kaptanlık bandını artık Kral takacak. 2. kaptan Atiba, 3. kaptan ise Vida.

Siyah beyazlılarda 'nın gelişiyle birlikte saha içinde de ağırlık merkezi yer değiştiriyor. 'da kaptanlık pazubandını takıyordu. Ancak Avcı, hakemlerle daha kolay ve doğru iletişim için yerli bir ismin bu görevi üstlenmesi gerektiğini yönetime iletti. 'ın pazubandı takması yönündeki tercihini yönetime iletti. Başkan da, Avcı'ya hak verdi. Orman konuyu yönetim kurulu toplantısına taşıyacak. Ardından da 'ın tecrübeli forveti resmen 'takım kaptanı' olarak açıklanacak. Kartal'ın ikinci kaptanı Atiba Hutchinson, üçüncü kaptanı ise Domagoj Vida olacak. Geçmiş dönemlerde kaptanlık pazubandını takan ise bu 3 ismin forma giymediği dönemlerde takımın başında sahaya çıkacak.

LECCE TRİBÜNÜ ŞARKI YAPTI

Kartal, Burak Yılmaz'ı kaptan yapmaya hazırlanırken Lecce ise 34 yaşındaki futbolcunun peşini bırakmıyor. Yaklaşık 1 aydır bu transferle uğraşan İtalyan kulübünün son teklifi 1.5 milyon euro. Burak konusundaki olumsuz gelişmeler üzerine Lecce taraftarı "Biz Zaza'yı (Torino'nun forveti) değil, Burak'ı istiyoruz ama o hâlâ Beşiktaş'ta" diye beste yaptı.

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