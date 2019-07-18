18 Temmuz 2019, Perşembe
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LECCE TRİBÜNÜ ŞARKI YAPTI
Kartal, Burak Yılmaz'ı kaptan yapmaya hazırlanırken Lecce ise 34 yaşındaki futbolcunun peşini bırakmıyor. Yaklaşık 1 aydır bu transferle uğraşan İtalyan kulübünün son teklifi 1.5 milyon euro. Burak konusundaki olumsuz gelişmeler üzerine Lecce taraftarı "Biz Zaza'yı (Torino'nun forveti) değil, Burak'ı istiyoruz ama o hâlâ Beşiktaş'ta" diye beste yaptı.
Yeni kaptan Burak
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Beşiktaş’ta başkan Orman ve teknik direktör Avcı’nın ortaklaşa kararıyla kaptanlık bandını artık Kral takacak. 2. kaptan Atiba, 3. kaptan ise Vida.
Siyah beyazlılarda Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte saha içinde de ağırlık merkezi yer değiştiriyor. Kartal'da kaptanlık pazubandını Atiba Hutchinson takıyordu. Ancak teknik direktör Avcı, hakemlerle daha kolay ve doğru iletişim için yerli bir ismin bu görevi üstlenmesi gerektiğini yönetime iletti. Burak Yılmaz'ın pazubandı takması yönündeki tercihini yönetime iletti. Başkan Fikret Orman da, Avcı'ya hak verdi. Orman konuyu yönetim kurulu toplantısına taşıyacak. Ardından da Beşiktaş'ın tecrübeli forveti resmen 'takım kaptanı' olarak açıklanacak. Kartal'ın ikinci kaptanı Atiba Hutchinson, üçüncü kaptanı ise Domagoj Vida olacak. Geçmiş dönemlerde kaptanlık pazubandını takan Oğuzhan Özyakup ise bu 3 ismin forma giymediği dönemlerde takımın başında sahaya çıkacak.
LECCE TRİBÜNÜ ŞARKI YAPTI
Kartal, Burak Yılmaz'ı kaptan yapmaya hazırlanırken Lecce ise 34 yaşındaki futbolcunun peşini bırakmıyor. Yaklaşık 1 aydır bu transferle uğraşan İtalyan kulübünün son teklifi 1.5 milyon euro. Burak konusundaki olumsuz gelişmeler üzerine Lecce taraftarı "Biz Zaza'yı (Torino'nun forveti) değil, Burak'ı istiyoruz ama o hâlâ Beşiktaş'ta" diye beste yaptı.
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