Degaj yok, pas çok

İdmanları kameraya kaydettirip saniye saniye izleyen teknik direktör Abdullah Avcı, takımdaki bazı isimlerle de özel olarak ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Tecrübeli hocanın, Karius ve Oğuzhan ile sık sık görüşmeler yaptığı kaydedildi. Oyunu geriden kurdurmak istelen Avcı'nın, Karius'a "Degaj yapmak yok. Her zaman paslarla çıkacağız ve oyunu ilk kurma görevi senin olacak" dediği, Ozi ile yaptığı konuşmada ise "Pas trafiğimiz için kilit rolü oynayacaksın. Kendine güvenen bir Oğuzhan'a her zaman ihtiyacım var" sözleriyle moral verdiği bildirildi.