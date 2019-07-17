17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Degaj yok, pas çok
Giriş Tarihi: 17.07.2019
İdmanları kameraya kaydettirip saniye saniye izleyen teknik direktör Abdullah Avcı, takımdaki bazı isimlerle de özel olarak ilgileniyor.
Tecrübeli hocanın, Karius ve Oğuzhan ile sık sık görüşmeler yaptığı kaydedildi. Oyunu geriden kurdurmak istelen Avcı'nın, Karius'a "Degaj yapmak yok. Her zaman paslarla çıkacağız ve oyunu ilk kurma görevi senin olacak" dediği, Ozi ile yaptığı konuşmada ise "Pas trafiğimiz için kilit rolü oynayacaksın. Kendine güvenen bir Oğuzhan'a her zaman ihtiyacım var" sözleriyle moral verdiği bildirildi.
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