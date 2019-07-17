17 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Q7 yine taş gibi

Q7 yine taş gibi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.07.2019

'ın dünya yıldızı , dün sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Portekizli; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. Takıma geç katıldığı için sağlık kontrollerine diğer oyuncularla birlikte giremeyen 'de herhangi bir sıkıntıya ranstlanmadı.
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