17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Hugo imzaya bekleniyor
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Beşiktaş, Fiorentina’dan kiralık olarak anlaşmaya vardığı stoperi birkaç gün içinde İstanbul’a getirecek. Takımıyla Amerika kampına katılan Vitor Hugo da gün sayıyor.
Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Fiorentina'lı stoper Vitor Hugo'yu imzaya bekliyor. İtalyan kulübü ile 1.5, Brezilyalı savunmacı ile de 2.5 milyon euro üzerinden anlaşıldı. Takımı ile Amerika kampına giden 28 yaşındaki savunmacının birkaç gün içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. 1.87 boyundaki sol stoper, ilk sezonunda Serie A'da 19 maçta görev yaptı, geçen sezon ise 30 mücadelede oynayıp 2 asiste imza attı. Vitor ile Fenerbahçe de ilgilenmiş ancak siyah-beyazlılar erken davranıp oyuncuyu ikna etmişti. Oyuncunun da Beşiktaş forması giymek için gün saydığı gelen haberler arasında.
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