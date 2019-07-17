17 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Hugo imzaya bekleniyor

Hugo imzaya bekleniyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.07.2019

, ’dan kiralık olarak anlaşmaya vardığı stoperi birkaç gün içinde ’a getirecek. Takımıyla Amerika kampına katılan da gün sayıyor.

, anlaşmaya vardığı 'lı stoper 'yu imzaya bekliyor. İtalyan kulübü ile 1.5, Brezilyalı savunmacı ile de 2.5 milyon euro üzerinden anlaşıldı. Takımı ile Amerika kampına giden 28 yaşındaki savunmacının birkaç gün içinde 'a gelip sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. 1.87 boyundaki sol stoper, ilk sezonunda Serie A'da 19 maçta görev yaptı, geçen sezon ise 30 mücadelede oynayıp 2 asiste imza attı. Vitor ile de ilgilenmiş ancak siyah-beyazlılar erken davranıp oyuncuyu ikna etmişti. Oyuncunun da Beşiktaş forması giymek için gün saydığı gelen haberler arasında.
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