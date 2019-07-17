17 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Müthiş bir profesyonel

Müthiş bir profesyonel
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.07.2019

'ni çalıştıran Mustafa , Ankaragücü'den öğrencisi olan 'a övgüler yağdırdı.

A Spor'a konuşan , " asistleri ve golcü kimliğiyle ekstra bir oyuncu. Çok çalışkan. Ekstra gol vuruşu çalışır. profesyonel" dedi. Eski takım arkadaşı Orgill de ABD'li kanat için "'ın gol sayısı Boyd'un katkısıyla artacaktır. Boyd, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayacak kalitede" ifadesini kullandı.
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