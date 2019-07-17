17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Müthiş bir profesyonel
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mustafa Kaplan, Ankaragücü'den öğrencisi olan Boyd'a övgüler yağdırdı.
A Spor'a konuşan Kaplan, "Boyd asistleri ve golcü kimliğiyle ekstra bir oyuncu. Çok çalışkan. Ekstra gol vuruşu çalışır. Müthiş profesyonel" dedi. Eski takım arkadaşı Orgill de ABD'li kanat için "Beşiktaş'ın gol sayısı Boyd'un katkısıyla artacaktır. Boyd, Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayacak kalitede" ifadesini kullandı.
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