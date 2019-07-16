16 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Mehmet için 1 milyon euro

Mehmet için 1 milyon euro
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, 'ya transferi gündemde olan Dorukhan'ün yerine düşündüğü için teklif yükseltmeye hazırlanıyor.

20 yaşındaki orta sahanın kulübü , siyah-beyazlıların 500 bin euro önerisini az bulurken, 2 milyon euro talep etti. Bu gelişmenin ardından rakamı 1 milyon euro'ya çıkardı.

ATINÇ DA AN MESELESİ

, Leipzig ile sözleşmesini fesheden eski futbolcusu 'la yeniden el sıkıştı. Siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalayacak. Önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılması beklenilen Atınç'la 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenilirken, 1.96 boyundaki futbolcu yıllık 450 bin euro alacak.

GÖKAN GÖNÜL'E ALTERNATİF KERİM

Beşiktaş, kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah-beyazlıların hedeflerinden biri, Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı... 22 yaşındaki oyuncuyu 'e alternatif olarak etmek isteyen yönetim kurulu, ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. Kartal, Kerim'i kampında yetiştirmek amacında.
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