16 Temmuz 2019, Salı
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ATINÇ DA AN MESELESİ
Beşiktaş, Leipzig ile sözleşmesini fesheden eski futbolcusu Atınç Nukan'la yeniden el sıkıştı. Siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalayacak. Önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılması beklenilen Atınç'la 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenilirken, 1.96 boyundaki futbolcu yıllık 450 bin euro alacak.
GÖKAN GÖNÜL'E ALTERNATİF KERİM
Beşiktaş, kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah-beyazlıların hedeflerinden biri, Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı... 22 yaşındaki oyuncuyu Gökhan Gönül'e alternatif olarak transfer etmek isteyen yönetim kurulu, İzmir ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. Kartal, Kerim'i Avusturya kampında yetiştirmek amacında.
Mehmet için 1 milyon euro
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Beşiktaş, İtalya'ya transferi gündemde olan Dorukhan'ün yerine düşündüğü Mehmet Özcan için teklif yükseltmeye hazırlanıyor.
20 yaşındaki orta sahanın kulübü Eskişehir, siyah-beyazlıların 500 bin euro önerisini az bulurken, 2 milyon euro talep etti. Bu gelişmenin ardından Kartal rakamı 1 milyon euro'ya çıkardı.
ATINÇ DA AN MESELESİ
Beşiktaş, Leipzig ile sözleşmesini fesheden eski futbolcusu Atınç Nukan'la yeniden el sıkıştı. Siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalayacak. Önümüzdeki günlerde resmi imzanın atılması beklenilen Atınç'la 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı öğrenilirken, 1.96 boyundaki futbolcu yıllık 450 bin euro alacak.
GÖKAN GÖNÜL'E ALTERNATİF KERİM
Beşiktaş, kadrosuna yerli oyuncu katmak için temaslara başladı. Siyah-beyazlıların hedeflerinden biri, Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı... 22 yaşındaki oyuncuyu Gökhan Gönül'e alternatif olarak transfer etmek isteyen yönetim kurulu, İzmir ekibi ile anlaşmaya çalışıyor. Kartal, Kerim'i Avusturya kampında yetiştirmek amacında.
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