16 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Bol pas dar alan

Bol pas dar alan
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Taktiği belirlemeye başlayan , pas sistemini oturtmaya çalışıyor. Hatta Karius’u bile stoperde oynatıyor.

Teknik direktör , kafasındaki oyun sistemini yavaş yavaş takıma adapte ediyor. 'in başında olduğu dönemde de özellikle kaleciden başlayan oyun kurgusunu 'ta da oynatmak isteyen Avcı'nın, Loris Karius'u idmanlarda denediği bölgeler dikkat çekiyor. Alman kalecinin, savunma oyuncularıyla iyi bir pas bağlantısı yapmasını isteyen Avcı, hafta sonu gerçekleşen çalışmada bu oyuncuyu stoperde denedi.

Pas oyununun önemine dikkat çeken Abdullah Avcı, futbolcuların birbirlerine yakın oynaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Topun kaptırıldığı anda alan daraltılması için futbolcularını uyaran deneyimli teknik adam, topu hızlı şekilde rakip yarı sahaya aktarılması için farklı varyasyonlar deneyerek, yeni sezon öncesinde taktiğini takıma aşılamaya çalışıyor. Özellikle orta sahada yer alan isimlerden Atiba, Dorukhan, ve Adem Ljajic'in hızlı karar vererek rakibi oyundan düşürmesini isteyen Abdullah Avcı, kanat oyuncularının da orta sahadaki isimlere yakın olmasını istiyor.
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