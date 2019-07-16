16 Temmuz 2019, Salı
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Dorukhan Toköz için Torino da devrede
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Beşiktaş'tan Çizme'ye transferi gündemde olan Dorukhan Toköz için Torino'nun da devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan basınından Corriere dello Sport, Dorukhan Toköz için bir İtalyan ekibinin daha devreye girdiğini duyurdu. Haberde "Udinese'den sonra Torino da 23 yaşındaki orta sahayı takibe aldı; teklif bile yaptı" denildi. Çizme'nin iki ekibinin yarışacağı kaydedildi.
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