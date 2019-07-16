16 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz için Torino da devrede

Dorukhan Toköz için Torino da devrede
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.07.2019

'tan 'ye transferi gündemde olan için 'nun da devreye girdiği öğrenildi.

basınından Corriere dello Sport, Dorukhan Toköz için bir İtalyan ekibinin daha devreye girdiğini duyurdu. Haberde "Udinese'den sonra da 23 yaşındaki orta sahayı takibe aldı; teklif bile yaptı" denildi. 'nin iki ekibinin yarışacağı kaydedildi.
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