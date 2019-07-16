16 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz ‘34’ oldu

Burak Yılmaz ‘34’ oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.07.2019

'ın yıldız golcü 34 yaşına girdi.

Siyah beyazlı kulüp, dün 34 yaşına giren 'ın doğum gününü kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı. Golcü oyuncu için bir paylaşım da 'dan geldi. Şampiyonlar Ligi hesabından Burak'ın G.Saray formasıyla "hat-trick" yaptığı Cluj maçının videosu gösterildi.
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