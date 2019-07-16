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Burak Yılmaz ‘34’ oldu
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Beşiktaş'ın yıldız golcü Burak Yılmaz 34 yaşına girdi.
Siyah beyazlı kulüp, dün 34 yaşına giren Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaşıldı. Golcü oyuncu için bir paylaşım da UEFA'dan geldi. Şampiyonlar Ligi hesabından Burak'ın G.Saray formasıyla "hat-trick" yaptığı Cluj maçının videosu gösterildi.
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