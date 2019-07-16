16 Temmuz 2019, Salı
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Garry Rodrigues: "Çılgınlık değil"
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Garry Rodrigues, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye transferini şu sözle yorumladı: “Bu karar bana çılgınca gelmiyor. Çünkü ikinci evime döndüm”
Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonuyla Al Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Daha önce Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye imza atmam bana çılgınca gelmiyor. Çünkü ikinci evim olan İstanbul'a döndüm. Bana bu fırsatı ve oynama şansı sunduğu için Fenerbahçe'ye minnettarım" dedi. Yeşil Burun Adalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar. Avrupa'ya geri döndüm ve Süper Lig'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim. Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının F.Bahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm."
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