16 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Garry Rodrigues: "Çılgınlık değil"

Garry Rodrigues: Çılgınlık değil
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, 'dan sonra 'ye transferini şu sözle yorumladı: “Bu karar bana çılgınca gelmiyor. Çünkü ikinci evime döndüm”

Sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonuyla Al Ittihad'dan kiraladığı , birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Daha önce forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, "'ye imza atmam bana çılgınca gelmiyor. Çünkü ikinci evim olan 'a döndüm. Bana bu fırsatı ve oynama şansı sunduğu için Fenerbahçe'ye minnettarım" dedi. Yeşil Burun Adalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar. Avrupa'ya geri döndüm ve 'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim. Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının F.Bahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm."
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