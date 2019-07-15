15 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.07.2019

, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki akşam antrenmanına futbolcuların kondisyon çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın tam saha taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, antrenmana izinli olan 'in katılmadığı, 'ın ise özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın Riva'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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