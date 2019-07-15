15 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gary Medel kalacak gibi

Gary Medel kalacak gibi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Atiba'nın da gelişiyle tek eksik kaldı…

Kalacak mı, gidecek mi diye tartışılan Şilili yıldız oyuncunun yeni sezon hazırlıklarına Salzburg kampında katılacağı ifade edildi. Gelen bilgilere göre Medel'in şimdilik takımda kaldığı, ama ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler olabileceği bildirildi. 31 yaşındaki ön libero ile ve Marsilya yakından ilgileniyor.
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