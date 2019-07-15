15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Gary Medel kalacak gibi
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Atiba'nın da gelişiyle tek eksik Gary Medel kaldı…
Kalacak mı, gidecek mi diye tartışılan Şilili yıldız oyuncunun yeni sezon hazırlıklarına Salzburg kampında katılacağı ifade edildi. Gelen bilgilere göre Medel'in şimdilik takımda kaldığı, ama ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler olabileceği bildirildi. 31 yaşındaki ön libero ile Fiorentina ve Marsilya yakından ilgileniyor.
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