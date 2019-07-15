15 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı Karius'u stoperde denedi!

Abdullah Avcı Karius'u stoperde denedi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Teknik Direktörü , yeni sezon öncesinde kafasındaki taktiği takıma yansıtmaya başladı. Avcı'nın özellikle 'un oyuna daha çok dahil olması için, bu oyuncuyu idmanlarda stoper oynatıp, özellikle pas oyunu konusunda da futbolculara sık sık uyarıda bulunuyor.

'ta , kafasındaki oyun sistemini yavaş yavaş takıma adapte ediyor. 'in başında olduğu dönemde de özellikle kaleciden başlayan oyun kurgusunu Beşiktaş'ta da oynatmak isteyen Avcı'nın, 'u idmanlarda denediği bölgeler dikkat çekiyor. Alman kalecinin, savunma oyuncularıyla iyi bir pas bağlantısı yapmasını isteyen Avcı, hafta sonu gerçekleşen çalışmada bu oyuncuyu stoperde denedi ve Karius'un oyunu başlatan isim olmasını istedi. İlk yapılan antrenmanlarda pas konusunda isabet yüzdesi düşük kalan Karius'un kısa sürede yüzdesini yükseltmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"Pas yaparak gidin, topu kaptırınca alan daraltın"

Pas oyununun önemine dikkat çeken Abdullah Avcı, futbolcuların birbirlerine yakın oynaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle topun kaptırıldığı anda alan daraltılması için futbolcularını uyaran deneyimli teknik adam, topu hızlı şekilde rakip yarı sahaya aktarılması için de farklı varyasyonlar deneyerek, yeni sezon öncesinde taktiğini takıma aşılamaya çalışıyor. Özellikle orta sahada yer alan isimlerden Atiba, Dorukhan, ve Adem Ljajic'in hızlı karar vererek rakibi oyundan düşürmesini isteyen Abdullah Avcı, kanat oyuncularının da, orta sahadaki isimlere yakın olmasını istedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Abdullah Avcı talimatı verdi! Beşiktaş'tan 3 bomba birden Abdullah Avcı talimatı verdi! Beşiktaş'tan 3 bomba birden
Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı Beşiktaş 21'lik yıldızı bitiriyor! Menajeri resmen açıkladı
Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor Beşiktaş'ta transfer şov başlıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör