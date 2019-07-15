15 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic fırtına gibi

Adem Ljajic fırtına gibi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Kampta teknik heyetin yüzünü güldüren isimlerin başında Adel geliyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu hırsı ve çalışkanlığıyla hem takımı ateşliyor hem de güven veriyor. Tatilden hazır dönen ve fit haliyle dikkat çeken , teknik patron 'nın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Başarılı yıldızın idmanlardaki tempolu hali hocanın beğenisini kazandı.
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