15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Adem Ljajic fırtına gibi
Giriş Tarihi: 15.07.2019
Kampta teknik heyetin yüzünü güldüren isimlerin başında Adel Ljajic geliyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusu hırsı ve çalışkanlığıyla hem takımı ateşliyor hem de güven veriyor. Tatilden hazır dönen ve fit haliyle dikkat çeken Ljajic, teknik patron Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Başarılı yıldızın idmanlardaki tempolu hali hocanın beğenisini kazandı.
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