15 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Tyler Boyd'u resmen açıkladı

Beşiktaş transferi resmen açıkladı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 Giriş Tarihi: 15.07.2019

, ABD'li futbolcu Tyler 'u transfer ettiğini sosyal medya hesabından özel bir video ile duyurdu.

, geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Ankaragücü'nde oynayan Tyler 'un bonservisini Guimaraes'ten aldığını ve oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEYECEK?

Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 1,2 milyon euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olark ise 2,4 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

ÖNCE "COME TO" MESAJI VERİLDİ!

Siyah beyazlı ekip, Twitter'da ''Come To Beşiktaş'' paylaşımı yaparken 'yakında kartal' emojisi kullandı.

Başkan Fikret Orman da gün içinde yaptığı paylaşımla 19:03'ü göstermiş ve transferin müjdesini vermişti.



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