15 Temmuz 2019, Pazartesi
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BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEYECEK?
Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 1,2 milyon euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olark ise 2,4 milyon euro ödeneceği kaydedildi.
ÖNCE "COME TO" MESAJI VERİLDİ!
Siyah beyazlı ekip, Twitter'da ''Come To Beşiktaş'' paylaşımı yaparken 'yakında kartal' emojisi kullandı.
Başkan Fikret Orman da gün içinde yaptığı paylaşımla 19:03'ü göstermiş ve transferin müjdesini vermişti.
Beşiktaş Tyler Boyd'u resmen açıkladı
Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 Giriş Tarihi: 15.07.2019
Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer ettiğini sosyal medya hesabından özel bir video ile duyurdu.
Beşiktaş, geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Ankaragücü'nde oynayan Tyler Boyd'un bonservisini Guimaraes'ten aldığını ve oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ NE KADAR ÖDEYECEK?
Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 1,2 milyon euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olark ise 2,4 milyon euro ödeneceği kaydedildi.
ÖNCE "COME TO" MESAJI VERİLDİ!
Siyah beyazlı ekip, Twitter'da ''Come To Beşiktaş'' paylaşımı yaparken 'yakında kartal' emojisi kullandı.
Başkan Fikret Orman da gün içinde yaptığı paylaşımla 19:03'ü göstermiş ve transferin müjdesini vermişti.
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