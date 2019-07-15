15 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta şut bombardımanı

Beşiktaş'ta şut bombardımanı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.07.2019

Hazırlıklar tam gaz devam etti. Laktat testine tabi tutulan futbolcular idman sonrası şut çalıştı. Gözlerin pası silindi!

, Riva kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. Antrenmana izinli olan ile özel programına devam eden Burak katılmadı. İzinden dönen Quaresma ise takımla birlikte çalıştı. Antrenman sonrasında teknik ekip ile futbolculara laktat testi uygulandı. Kondisyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı takım, ardından ısınma koşuları ve streching çalışması yaptı. Antrenmanın sonunda ise şut idmanı vardı. Ceza alanı dışından kontrol-şut denemeleri yapılırken, futbolcuların isabetli vuruşları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Hatta kulübün sosyal medya hesaplarından video yayınlandı. Özellikle Lens ve Vida'nın şut görüntülerine yer verildi.

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