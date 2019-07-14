14 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş kondisyon ve dayanıklılık çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.07.2019

, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenman ve laktak testiyle devam etti.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı

Antrenmana izinli olan ile özel programına devam eden katılmadı. İzinden dönen takımla birlikte çalıştı.
, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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