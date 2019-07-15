Atınç Nukan Beşiktaş'ta! Atınç Nukan kimdir?

Beşiktaş, eski futbolcusu Atınç Nukan'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transfer döneminin suskun takımı Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde yalnızca geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic'in bonservisini alan siyah-beyazlılar sessizliğini bozdu. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, eski stoperi Atınç Nukan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ORMAN'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Instagram hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Başkan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve yöneticiler Serdal Adalı ve Ali Naibi ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "19.03" notunu düştü.

ATINÇ NUKAN KİMDİR?

Atınç Nukan, futbola 2004'te Küçükçekmecespor'da başladı. Burada geçirdiği 2 başarılı sezonun ardından Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve 2006 yılında 13 yaşındayken Beşiktaş'a transfer oldu. 2014 yılında Beşiktaş A Takımı'na yükselen Atınç, 2015 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer oldu. 2016 yılında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'a dönen 26 yaşındaki stoper, iki sezon kiralık olarak siyah-beyazlı formayı terlettikten sonra 2018'de tekrar RB Leipzig'e döndü. Kariyerinde toplam 71 maça çıkan Atınç Nukan, 4 gol kaydetti.