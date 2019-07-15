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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım!
Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 Giriş Tarihi: 15.07.2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından teknik direktör Abdullah Avcı ve Serdal Adalı gibi isimlerle çekilen fotoğrafını yayınlayan başkan Orman, yorum olarak da kum saati emojisi ile 19.03 notunu düştü.
Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, Instagram hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imzasını attı.
Başkan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve Serdal Adalı gibi isimlerle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayarak altına "19.03" notunu düştü. Bu resmin altında bir de kum saati emojisi paylaşan Orman'ın, transfer imasında bulunduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar başkanın paylaşımı sonrası fotoğrafın altını yorum yağmuruna tuttu.
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