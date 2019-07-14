14 Temmuz 2019, Pazar
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Q7, Porto ile görüşmüş
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Porto ile görüştüğü ortaya çıktı.
Bir günlük izinle Portekiz'e dönen Quaresma'nın Porto futbol direktörü Luis Gonçalves ile bir araya geldiği iddia edildi… "Ailevi sorunlarımı halletmek için ülkeme dönmem gerek" diyerek bir anda ayrılan Q7'yle ilgili ülkesinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeklik payının olabileceği merak konusu.
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