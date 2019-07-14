14 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Q7, Porto ile görüşmüş

Q7 Porto ile görüşmüş
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.07.2019

'ın Portekizli yıldızı 'nın Porto ile görüştüğü ortaya çıktı.

Bir günlük izinle Portekiz'e dönen Quaresma'nın Porto futbol direktörü Luis Gonçalves ile bir araya geldiği iddia edildi… "Ailevi sorunlarımı halletmek için ülkeme dönmem gerek" diyerek bir anda ayrılan 'yle ilgili ülkesinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeklik payının olabileceği merak konusu.
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