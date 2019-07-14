14 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Boyd salı günü duyurulacak

Boyd salı günü duyurulacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.07.2019

yapılandırma anlaşmasının uzamasıyla birlikte transferde sessiz kalan anlaştığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor.

ilk olarak 'a getirdiği Tyler Boyd'u duyuracak. Ekonomik olarak rahatlayan Boyd'u salı günü açıklayacak. Yarın resmi tatil olduğu için kulüp açıklama salı gününe bırakacak.
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