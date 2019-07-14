14 Temmuz 2019, Pazar
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Boyd salı günü duyurulacak
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Borç yapılandırma anlaşmasının uzamasıyla birlikte transferde sessiz kalan Beşiktaş anlaştığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor.
Kartal ilk olarak İstanbul'a getirdiği Tyler Boyd'u duyuracak. Ekonomik olarak rahatlayan Beşiktaş Boyd'u salı günü açıklayacak. Yarın resmi tatil olduğu için kulüp açıklama salı gününe bırakacak.
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