14 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Lecce hala çok ısrarcı

Lecce hala çok ısrarcı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.07.2019

İtalyan ekibi 'nin isyanı sürüyor.

basınında haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Giornale De Puglia'da yer alan habere göre Çizme temsilcisinin, tecrübeli forvet ile yakın teması sürdürdüğü kaydedildi. Haberde ", Burak için hala çok ısrarcı. Türk golcü de İtalya'da forma giymek istiyor" yorumu yapıldı.
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