14 Temmuz 2019, Pazar
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Lecce hala çok ısrarcı
Giriş Tarihi: 14.07.2019
İtalyan ekibi Lecce'nin Burak Yılmaz isyanı sürüyor.
İtalya basınında Burak Yılmaz haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Giornale De Puglia'da yer alan habere göre Çizme temsilcisinin, tecrübeli forvet ile yakın teması sürdürdüğü kaydedildi. Haberde "Lecce, Burak için hala çok ısrarcı. Türk golcü de İtalya'da forma giymek istiyor" yorumu yapıldı.
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