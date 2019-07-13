13 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.07.2019

, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki günün ikinci antrenmanında siyah-beyazlı futbolcuların, kondisyon ve taktik çalıştığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. Dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla süren antrenmanın tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, antrenmana izinli olan ve ile özel programına devam eden 'ın katılmadığı, 'un ise takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

, sezon hazırlıklarına yarın Riva'da yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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