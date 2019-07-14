14 Temmuz 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
Giriş Tarihi: 14.07.2019
Bankalar Birliği anlaşması sonrası personele maaşlar ödendi. Bonservislerden doğan borçlar da gelecek hafta kapatılacak.
Bankalar Birliği ile günlerdir süren yapılanma anlaşması sonrası Beşiktaş'ta yüzler gülmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, yapılandırma sonrası, kasaya giren parayla ilk iş olarak, kulüp personelinin ve futbolcuların maaşlarını ödediği bildirildi. Futbolcuların bonservis bedelleri ile ilgili oluşan borçların da önümüzdeki hafta kapatılacağı dile getirildi. Maaşların ödenmesi sonrası rahat bir nefes alan başkan Fikret Orman ve yöneticiler, transfer çalışmalarını için hazırlıklarını hızlandırdı.
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