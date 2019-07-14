14 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.07.2019

anlaşması sonrası personele maaşlar ödendi. Bonservislerden doğan borçlar da gelecek hafta kapatılacak.

ile günlerdir süren yapılanma anlaşması sonrası 'ta yüzler gülmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, yapılandırma sonrası, kasaya giren parayla ilk iş olarak, kulüp personelinin ve futbolcuların maaşlarını ödediği bildirildi. Futbolcuların bonservis bedelleri ile ilgili oluşan borçların da önümüzdeki hafta kapatılacağı dile getirildi. Maaşların ödenmesi sonrası rahat bir nefes alan başkan ve yöneticiler, transfer çalışmalarını için hazırlıklarını hızlandırdı.
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