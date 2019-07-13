İşte Beşiktaş'ın yeni stoperi: Vitor Hugo

Defansın göbeğini sağlamlaştırmak isteyen Beşiktaş, aradığı stoperi Çizme’de buldu. Avcı da onaylarsa Vitor Hugo tamam.

Savunmanın göbeğinde Marcelo'dan doğan boşluğu bir türlü dolduramayan Beşiktaş, Fiorentina'nın stoperi Vitor Hugo ile her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetim, bu transferin nihayete erdirebilmek için teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayını bekliyor. 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Avcı da onaylarsa 1 yıllığına kiralanacak. Geçtiğimiz sezon Fiorentina ile 30 lig maçına çıkan Vitor Hugo, 2 asist yaptı. Brezilyalı stoperin menajeriyle temasa geçen siyahbeyazlılar ilk yoklamada olumlu dönüş aldı. "Beşiktaş'ta oynarım" diyen Hugo'ya İspanya La Liga'dan Leganes kulübü de temastaydı. Beşiktaş'ın avantajı ise başarılı futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olmak istemesi. Hugo, siyah-beyazlı forma ile Avrupa Ligi'nde boy göstermek istiyor. Firontina ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ve sağ ayaklı olan sambacının piyasa değeri 9 milyon euro civarında. 1 Temmuz 2017'de Palmeiras'tan Fiorentina'ya 8 milyon euro'ya gelen 1,87'lik Vitor Hugo'ya Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı öğrenildi. Avcı Mirin ve Roco'yu da istiyor.