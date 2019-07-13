13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Takımın en kilolu futbolcusu Lens
Giriş Tarihi: 13.07.2019
Beşiktaş'ta tüm futbolcuların vücut kompozisyonları çıkarıldı. Buna göre 1.92'lik kaleci Utku Yuvakuran ile 1.91'lik defans Enzo Roco takımın en uzun isimleri oldu.
86 kiloluk Enzo Roco takımın en kilolu oyuncusu olarak dikkat çekerken; boyuna göre kilosu en yüksek olan isim ise Jeremain Lens oldu. 1.78'lik boyuna rağmen 81 kilo olarak kampa katılan Hollandalı kanat oyuncusu takımın en şişman ismi olarak dikkat çekti.
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