13 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Takımın en kilolu futbolcusu Lens

Takımın en kilolu futbolcusu Lens
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.07.2019

'ta tüm futbolcuların vücut kompozisyonları çıkarıldı. Buna göre 1.92'lik kaleci Utku Yuvakuran ile 1.91'lik defans takımın en uzun isimleri oldu.

86 kiloluk takımın en kilolu oyuncusu olarak dikkat çekerken; boyuna göre kilosu en yüksek olan isim ise oldu. 1.78'lik boyuna rağmen 81 kilo olarak kampa katılan Hollandalı kanat oyuncusu takımın en şişman ismi olarak dikkat çekti.
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