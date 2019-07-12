12 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Savunmaya Kolodziejczak

Savunmaya Kolodziejczak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Pepe’nin boşluğunu dolduramayan siyah-beyazlılar, geçen sezon St. Etienne’de kiralık oynayan 27 yaşındaki Fransız stoperin peşine düştü

Yeni sezon öncesinde savunmasını güçlendirme kararı alan yönetimi, geçtiğimiz sezon da listesinde yer alan için devreye girdi. Beşiktaş, 'nın raporları doğrultusunda sol stoper arayışlarını sürdürürken, geçen sezon St Etienne'de kiralık olarak forma giyen Fransız stoperin kulübü Tigres'in 8 milyon euro istemesi en büyük sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş kiralama opsiyonun yanı sıra Roco'yu bonservisiyle vermeyi ve kesin satın alma opsiyonunu devreye sokmaya çalışıyor. 27 yaşındaki Timothee Kolodziejczak, 1.82 boyunda hem stoper hem de sol bekte görev yapabiliyor.

Kara Kartal'ın transfer listesindeki Timothee Kolodziejczak, kulüp kariyeri boyunca 235 resmi maçta forma giydi. Rakip fileleri 10 kez havalandıran, 12 de asist yapan Fransız stoper toplamda 22 gole katkıda bulundu. Kolodziejczak 40 kez sarı, 4 kez de kırmızı kart gördü.

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