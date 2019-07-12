Dorukhan Toköz Udinese'de
La Gazzetta dello Sport, dün okurlarıyla paylaştığı ‘son dakika’ haberinde 23 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün Udinese’ye transferinin bittiğini duyurdu
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı ve başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, yeni takımı için artık gün sayıyor. İtalyanların dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, dün okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberinde 23 yaşındaki milli futbolcunun Serie A ekiplerinden Udinese'ye transferinin bittiğini duyurdu. Haberde defansif orta saha oyuncusu için siyah-beyazlılara ödenecek olan bonservis bedelinin 10 milyon euro olacağı kaydedilirken konuyla ilgili resmi açıklamanın çok kısa bir süre içerisinde yapılacağı ifade edildi. Gazete, Beşiktaş'ın dün resmi internet sitesi aracılığıyla Udinese ile hazırlık maçı yapacağını duyurmasının da tesadüfi bir gelişme değil, doğrudan doğruya Dorukhan Toköz'ün transferiyle ilgili olduğunu yazdı.
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