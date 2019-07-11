11 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Yeni sezona 'nde hazırlanan , sabah salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde yapılan denge ve kuvvet çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, salonda 2 grup halinde yapılan; ısınma, bisiklet ve streching çalışması ile başladı. İdman, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonların ardından rejenarasyon çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana izinli olan ve ile tedavi olan Rıdvan Yılmaz katılmadı. özel programına devam ederken Dorukhan Toköz ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yarını izinli olarak geçirecek Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını 13-21 Temmuz tarihleri arasında 'nde yapacağı kampla sürdürecek.

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