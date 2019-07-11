Beşiktaş salonda çalıştı

Yeni sezona Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde hazırlanan Beşiktaş, sabah salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan denge ve kuvvet çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, salonda 2 grup halinde yapılan; ısınma, bisiklet ve streching çalışması ile başladı. İdman, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonların ardından rejenarasyon çalışması ile tamamlandı.



Antrenmana izinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson ile tedavi olan Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz özel programına devam ederken Dorukhan Toköz ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.



Yarını izinli olarak geçirecek Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını 13-21 Temmuz tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yapacağı kampla sürdürecek.