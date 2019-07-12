12 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Quaresma Ha Noi'ye önerildi

Quaresma Ha Noi'ye önerildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Vietnam basınında yer alan habere göre , kulübüne teklif edildi.

kulübünün bir yetkilisinin Zing. vn sitesine yaptığı açıklamada, "Portekizyi yıldız 'nın temsilcisi oyuncusunu bize önerdi ama Vietnam'da transfer dönemi kapandı. Gelecek sene ihtiyacımız olursa veya aynı menajerin farklı futbolcuları olursa iletişime geçebiliriz" şeklinde konuştu.
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