12 Temmuz 2019, Cuma
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Quaresma Ha Noi'ye önerildi
Giriş Tarihi: 12.07.2019
Vietnam basınında yer alan habere göre Ricardo Quaresma, Ha Noi kulübüne teklif edildi.
Ha Noi kulübünün bir yetkilisinin Zing. vn sitesine yaptığı açıklamada, "Portekizyi yıldız Ricardo Quaresma'nın temsilcisi oyuncusunu bize önerdi ama Vietnam'da transfer dönemi kapandı. Gelecek sene ihtiyacımız olursa veya aynı menajerin farklı futbolcuları olursa iletişime geçebiliriz" şeklinde konuştu.
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