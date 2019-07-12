12 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan yeni sezon formaları açıklaması

Beşiktaş'tan yeni sezon formaları açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Kulübü, tanıtımı yapılmamasına rağmen siyah-beyazlı futbol takımının yeni sezon formalarının üretici firma tarafından satışa sunulmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan teknik bir hata nedeniyle formaların adidas'ın internet sitesinde görüntülendiği belirtilerek, "Tedarikçimiz adidas'ın merkezli e-ticaret operasyonundaki teknik bir hatadan dolayı, formalarımız adidas web sitesinde yanlış fiyat bilgisiyle görüntülenmiştir." denildi.

Taraftarların bu web sitesi üzerinden verdiği siparişlerin iptal edileceği vurgulanırken, "Formalar henüz stokta olmamakla birlikte en kısa sürede sayfanın kaldırılacağı, siparişlerin iptal olacağı ve hiçbir satışın gerçekleşmeyeceği bilgisi alınmıştır. Formalarımızın henüz satışa çıkmadığını, adidas'ın Kartal Yuvası'ndan önce herhangi bir satışa sunma durumu olmadığını, planladığımız lansmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve gerekli duyuruların ilerleyen günlerde kulüp kanallarımızdan yapılacağını taraftarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.


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