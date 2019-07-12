Beşiktaş'tan yeni sezon formaları açıklaması
Beşiktaş Kulübü, tanıtımı yapılmamasına rağmen siyah-beyazlı futbol takımının yeni sezon formalarının üretici firma tarafından satışa sunulmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan teknik bir hata nedeniyle formaların adidas'ın internet sitesinde görüntülendiği belirtilerek, "Tedarikçimiz adidas'ın Almanya merkezli e-ticaret operasyonundaki teknik bir hatadan dolayı, formalarımız adidas Türkiye web sitesinde yanlış fiyat bilgisiyle görüntülenmiştir." denildi.
Taraftarların bu web sitesi üzerinden verdiği siparişlerin iptal edileceği vurgulanırken, "Formalar henüz stokta olmamakla birlikte en kısa sürede sayfanın kaldırılacağı, siparişlerin iptal olacağı ve hiçbir satışın gerçekleşmeyeceği bilgisi alınmıştır. Formalarımızın henüz satışa çıkmadığını, adidas'ın Kartal Yuvası'ndan önce herhangi bir satışa sunma durumu olmadığını, planladığımız lansmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve gerekli duyuruların ilerleyen günlerde kulüp kanallarımızdan yapılacağını taraftarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"