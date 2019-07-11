Uzun top yasak!
Teknik direktör Abdullah Avcı, dün sabahki idmanda topa hakim olma ve hızlı pas trafiği idmanı yaptırdı, uzun top atmayı yasakladı
Yeni sezona Riva'da hazırlanan Beşiktaş, dün sabah yaptığı taktik idmanla çalışmalarını sürdürdü. Her geçen gün tempoyu artıran teknik direktör Abdullah Avcı, yeni oyun sistemini de takıma ezberletmeye çalışıyor. Sabah antrenmanında topa hakim olma ve hızlı pas trafiği idmanı yaptıran Avcı, futbolcuların verdiği reaksiyondan bir hayli memnun kaldı. Oyun kurmayı Başakşehir'de olduğu gibi defanstan başlatmayı düşünen tecrübeli teknik adam, dünkü çalışmayı da defansın oyun kurduğu kontrol pas trafiğine ayırdı. Kalecinin de dahil olduğu oyun anlayışında uzun topları tamamen yasaklayan Avcı, pres altındaki defans ve kalecilerin sahalarından kesinlikle pas yaparak çıkmasını istedi. Karius ve Gökhan Gönül, Caner ve Vida pas oyununda öne çıkan isimler olurken, Ricardo Quaresma'nın sık sık Avcı'dan övgü alması dikkat çeken nokta oldu.
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