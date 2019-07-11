11 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Uzun top yasak!

Uzun top yasak!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Teknik direktör , dün sabahki idmanda topa hakim olma ve hızlı pas trafiği idmanı yaptırdı, uzun top atmayı yasakladı

Yeni sezona Riva'da hazırlanan , dün sabah yaptığı taktik idmanla çalışmalarını sürdürdü. Her geçen gün tempoyu artıran teknik direktör , yeni oyun sistemini de takıma ezberletmeye çalışıyor. Sabah antrenmanında topa hakim olma ve hızlı pas trafiği idmanı yaptıran Avcı, futbolcuların verdiği reaksiyondan bir hayli memnun kaldı. Oyun kurmayı 'de olduğu gibi defanstan başlatmayı düşünen tecrübeli teknik adam, dünkü çalışmayı da defansın oyun kurduğu kontrol pas trafiğine ayırdı. Kalecinin de dahil olduğu oyun anlayışında uzun topları tamamen yasaklayan Avcı, pres altındaki defans ve kalecilerin sahalarından kesinlikle pas yaparak çıkmasını istedi. Karius ve , Caner ve Vida pas oyununda öne çıkan isimler olurken, 'nın sık sık Avcı'dan övgü alması dikkat çeken nokta oldu.

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