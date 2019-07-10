10 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor

Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.07.2019

, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ve ile sanatçı 'nin de izlediği basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı ve yarım sahada oynanan 3 takımlı turnuva maçları ile sona erdi. Turnuva maçlarını sarı takım kazandı.

Antrenmana izinli olan ve , elmacık kemiği kırılan Rıdvan Yılmaz ile soğuk algınlığı olan Erdem Seçgin katılmadı. Özel programına devam eden ile Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı.

, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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